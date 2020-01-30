"المطلق": تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر "عبادة" وتجاوزها "معصية وسفه"

لما فيه من احتمال الضرر وإفساد المال

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أَن تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر عبادة، مشيراً إلى أن تجاوزها مثل احترام إشارة المرور، والالتزام بحدود السرعة، معصيةٌ وسَفَهٌ.

وكتب "المطلق" تغريدة من حسابه بـ"توتير": "تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر عبادة، مثل احترام إشارة المرور، والالتزام بحدود السرعة التي يعاقبُ مخالفَها نظامُ ساهر، وتجاوز هذه الأنظمة معصيةٌ وسَفَهٌ؛ لما فيه من احتمال الضرر وإفساد المال الذي وصف الله من أضاعه بالسَّفه، قال تعالى: {ولا تُؤتُوا السُّفهاءَ أموالكم}".