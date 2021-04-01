تمديد صلاحية الإقامات والخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة لهذا التوقيت

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة في موقعها على منصة تويتر أنه ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة تود السفارة توضيح الآتي:

- تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- التمديد مجاني.