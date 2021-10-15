الشباب والباطن يختتمان تحضيراتهما لمواجهة الغد في الجولة الثامنة

كثف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تحضيراته استعداداً لمواجهة الباطن ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت القادم.



بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين في ملعب النادي تحت إشراف مدرب اللياقة، تلاها تدريبات فنية وترفيهية في منتصف الملعب، بعدها أجرى المدرب شاموسكا مناورة تكتيكية خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين، كما طبق فيها النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.



وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.



في المقابل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الشباب يوم غد السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب النادي الرئيس، وطبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة طبق من خلالها الكابتن لا لاتوفيتش الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.