إصابة 4 طلاب في حادث سير أثناء توجههم إلى مدارسهم ببحر أبو سكينة

"آل شريم" زارهم بالمستشفى للاطمئنان عليهم

تعرّض أربعة طلاب لحادث مروري، صباح اليوم، في أثناء توجههم إلى مدارسهم بسيارتهم الخاصة؛ ما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى.

وقام مدير ‎تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي الطاير؛ بالاطمئنان على سلامة طلاب مدرستَي ابن زيدون والفجر.

وأكّدت المصادر أن الطلاب غادروا مستشفى محايل العام بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم الصحية.