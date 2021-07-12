قضية الفتنة بالأردن.. السجن 15 عاماً لكل من "عوض الله" و"حسن بن زيد"

رئيس محكمة أمن الدولة: المتهمان سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله؛ لمدة 15 عاماً في القضية التي باتت تعرف بـ"الفتنة".

وقضت المحكمة بسجن عوض الله، بعد أن جرّمته في تهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن.

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بسجن الشريف حسن بن زيد، لمدة 15 عاماً، بعد إدانته في القضية ذاتها.

وكان رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد؛ قال في مستهل الجلسة إن المتهمين في القضية سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني.

وأضاف المساعيد، إن المتهمين الاثنين حملا أفكاراً مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في الأردن وشخص العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وتابع وفق "سكاي نيوز عربية": "وقد تكرّست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقاً من اتخاذ المتهم الأول باسم موقفاً تحريضياً ضد شخص جلالة الملك المعظم".

وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة أن هذه الأفكار أيضا مناوئة لحكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها، مستغلين بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.

وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله، والشريف حسن، تهمتَي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".