أكبر تصويت في تاريخ انتخابات غرفة نجران .. 21 مرشحاً و"آل شرمه" يتصدر

سجلت نسبة مشاركة تتجاوز 40٪

أسدل الستار على أكبر نسبة تصويت في تاريخ انتخابات الغرف السعودية، حيث اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران انتخاباتها الإلكترونية لمجلس الإدارة في دورته العاشرة خلال الفترة من 1442-1446هـ ‫ بنسبة مشاركة تتجاوز 40% من إجمالي عدد الناخبين، وبفوز 4 مرشحين من فئة التجار و4 مرشحين من فئة الصناع ضمن القائمة التي ضمت 21 مرشحاً للفئتين.

جاء ذلك بعد إعلان النتائج من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث بلغ عدد أصوات الناخبين 3855 صوتاً.

وفاز من فئة التجار كل من، محيميد بن صالح آل شرمه، في المركز الأول بـ777 صوتاً، وسعيد بن هدران سعيد اليامي، وهادي بن بنيان آل عامر، ومحمد بن حسين عامر آل قراد.

وتضمنت فئة الصناع فوز كل من صالح بن سالم آل حيدر، ومانع بن مهدي آل منصور، وأحمد بن مبخوت الهمامي، وعلي بن ناصر القاضي.

وأشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات رضا بن صالح الغامدي عقب انتهاء إعلان النتائج إلى قوة التنافس بين المترشحين لعضوية الغرفة خلال سير العملية الانتخابية، لافتاً إلى تظافر الجهود بين وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية وغرفة نجران، ومنوهاً بالنتائج المتميزة عبر التصويت الإلكتروني، والذي يطبق لأول مرة في غرفة نجران.

وأكد أن جميع المرشحين تقدموا لخدمة أحد الكيانات الاقتصادية بالمملكة الذي يمثل بيت رجال وسيدات الأعمال بمنطقة نجران وذلك لرغبتهم في تقديم كل ما من شأنه خدمة وطننا الغالي، ودعم وتحقيق الأهداف السامية لحكومتنا الرشيدة في تنشيط وتفعيل الحركة الاقتصادية في شتى المجالات.