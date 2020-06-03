خياط يمني في الأفلاج يقدّم 1500 كمامة هدية للأهالي

قال لـ"سبق" : جزءٌ قليلٌ لرد الجميل للمملكة وشعبها

قدّم مقيم يمني يعمل في محل خياطة رجالية في محافظة الأفلاج مساء اليوم الأربعاء 1500 كمامة قماشية مجانًا هدية لأهالي الأفلاج.

وقال المقيم اليمني عبدالله السلمي لـ "سبق": هذه المبادرة التي قدمتها تعد جزءًا قليلاً لرد شيء من الجميل للمملكة وشعبها.

وأضاف: مواقف المملكة مع الشعب اليمني متعددة ولا ينكرها إلا جاهل وخيرها سابق وقدمت الغالي والنفيس لاستعادة شرعية اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية لينعم الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، ولها الكثير من الإسهامات الكبيرة في دعم اليمن وشعبه، وما نقدمه يعد مشاركات رمزية لرد شيء من الجميل.

يُشار إلى أن الفرق التطوعية بلجنة تنمية الأفلاج استلمت الكمامات من الخياط اليمني لتقوم بتوزيعها على العاملين بالميدان وبعض الأحياء بالمحافظة . وتعد هذه المبادرة الثانية للمقيمين اليمنيين في توزيع الكمامات مجانًا على الأهالي بمحافظة الأفلاج.