قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

مصرع المشتبه به برصاص الشرطة

قُتل وأصيب عدد من الأمريكيين في إطلاق نار في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع قرب نقطة لسلطة النقل المحلية "فاليه تراسبورتايشن أوثوريتي".

وأضافت أن المشتبه به بإطلاق النار قُتل، وفقاً لـ"فرانس 24".

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 07:32 PM

مصرع المشتبه به برصاص الشرطة

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتل وأصيب عدد من الأمريكيين في إطلاق نار في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع قرب نقطة لسلطة النقل المحلية "فاليه تراسبورتايشن أوثوريتي".

وأضافت أن المشتبه به بإطلاق النار قُتل، وفقاً لـ"فرانس 24".

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