شاهد.. مياه الأمطار تقتحم منازل قرى مركز الخلاوية في بيش

السيول تسبَّبت في إغلاق الطرق

اقتحمت كميات ضخمة من مياه الأمطار قرى مركز الخلاوية والنجوع في محافظة بيش، وتسببت في غمر المنازل وإغلاق الطرقات المؤدية لها، فيما ناشد السكان الجهات التطوعية مساعدتهم؛ نظرًا للظروف الخانقة التي يمرُّون بها.

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن السيول تسبّبت في إغلاق الطرق باتجاه منازلهم وغمرت أحواشهم وغرفهم ويمرّون بحالة صعبة، مبينين أن ذلك نتيجة عن جريان الشعاب في اتجاه المركز بغزارة، ولعدم وجود احتياطات وتصريفات من الجهة المختصة بالمركز.

وقال إبراهيم يحيى عارجي: إن معدّةً من البلدية فتحت الطريق من السيل، ولكنهم ينتظرون تصرف الماء من المنازل التي غادرها بعض الأهالي؛ ومنها منزل والده الذي غمرته المياه من كل اتجاه.