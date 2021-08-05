الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي تصريحات حول هجمات السفن بالشرق الأوسط

"دوجاريك" أعرب عن الخشية من إجراءات تصعيدية

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، أنها تجري تحقيقًا عاجلاً في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

الأمم المتحدة

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05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 10:19 PM

"دوجاريك" أعرب عن الخشية من إجراءات تصعيدية

الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي تصريحات حول هجمات السفن بالشرق الأوسط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، أنها تجري تحقيقًا عاجلاً في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

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