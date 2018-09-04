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نفذ 18 برنامجًا خلال العام الدراسى الماضى منها مبادرة "المقصف الصحى "

"صحة الرياض" تكرّم مستشفى الأفلاج لدوره التوعوي بالمراكز الصحية

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كرّمت صحة الرياض مستشفى الأفلاج العام ممثل بقسم الصحة المدرسية نظير العديد من الأعمال الصحية والتوعوية التي قام بها العام الماضي، حيث نفذ 18 برنامجًا ومبادرة خلال العام الدراسي الماضي منها بادرة والمقصف الصحي والمرشد الصحي والوقاية من تسوس الأسنان.

وقام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري خلال فعاليات الملتقى السنوي للصحة المدرسية بتكريم مستشفى الأفلاج ممثلة في منسق الصحة المدرسية وفرق الصحة المدرسية بمركز صحي القطين ومركز صحي النايفية.

وكان قسم الصحة المدرسية بالأفلاج قد قام بتنفيذ خلال العام الدراسي الماضى نحو 18 برنامجًا ومبادرة منها مبادرة الرشاقة، والمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، والمرشد الصحي، والمقصف الصحي، والبيئة المدرسية، ومخاطر التدخين، والالتزام بأخذ التطعيمات، وطرق قياس معدل التسوس، وتطبيق الفلورايد الموضعي، والغذاء الصحي في السن المدرسية، وكذلك الأسباب المؤدية إلى السمنة ومضاعفاتها والوقاية والعلاج، وحساب مؤشر كتلة الجسم في السن المدرسية، والتثقيف الصحي المدرسي، ومهام وإجراءات عمل المرشد الصحي في برامج ومبادرات الصحة المدرسية، وأساليب التعليم النشط، والإجراءات المتعلقة بالإسعافات الأولية، والحالات المعدية.