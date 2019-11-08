"مدني المدينة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الاثنين المقبل

تشمل "المهد والحناكية والعلا وبعض أجزاء من محافظة ينبع"

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تبدأ اليوم الجمعة وتستمر إلى يوم الاثنين القادم، وتتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة و بعض محافظاتها "المدينة اتمنورة - المهد - الحناكية - العلا - وبعض اجزاء من محافظة ينبع".

وأضاف: يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (45كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خصوصًا خلال النهار.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد أن الدفاع المدني اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.