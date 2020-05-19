الفيحاء يجدد عقد مدربه "سيماو" عاماً إضافياً

من أجل استقرار الفريق فنياً

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التجديد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم واحد.

وكان سيماو قد تولى الدفة الفنية بالفريق مطلع الموسم الرياضي 2019 - 2020 م وفضلت إدارة نادي الفيحاء الاستمرار معه موسماً إضافياً نظير المستويات الفنية الجيدة التي قدمها مع الفريق ورغبة في تحقيق الاستقرار الفني للفريق.