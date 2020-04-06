مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

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