مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

الجهات الأمنية شرائع المجاهدين بمكة المكرمة

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 04:50 PM

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة

مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

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الجهات الأمنية شرائع المجاهدين بمكة المكرمة

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