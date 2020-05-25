هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة

مصحوبة برياح سطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.