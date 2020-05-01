تخفيف معاناة أسر الرعاية المنزلية في اتفاق لمستشفى الملك سلمان و"نوارة التطوعي"

تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية في ظل الجائحة ولتوزيع سلال رمضانية ضمن "الجسد الواحد"

تحقيقا للتعاون والتكامل المجتمعي، وقّع أمس الخميس، عقد شراكة مجتمعية بين فريق نوارة التطوعي ومستشفى الملك سلمان؛ ممثلاً بإدارة الرعاية الصحية المنزلية؛ لتخفيف معاناة بعض الأسر المتعففة ببرنامج الطب المنزلي؛ وتوزيع السلال الرمضانية في مبادرة "الجسد الواحد" على بعض مستفيدي الرعاية المنزلية.

حضر توقيع العقد مدير مستشفى الملك سلمان الدكتور محمد الثقيل؛ وقائدة فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا؛ كما حضر مدير العلاقات العامة بالمستشفى الإعلامي أحمد الزعاقي؛ حيث تأتي هذه المبادرة ضمن خطة للمساهمة في دعم جهود الوطن وتحقيق المسئولية الاجتماعية في ظل جائحة "كورونا".