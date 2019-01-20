شاهد.. حريق يلتهم صالة منزل ببريدة محتجزاً أماً وابنها و"المدني" ينقذهما

تعرّضوا لاختناق ونُقلوا إلى المستشفى وتمت السيطرة على الحادث قبل تمدده

باشرت فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة، صباح اليوم، حريقاً بصالة منزل يقع بحي الضاحي، نتج عنه احتجاز وإصابة سيدة وابنها باختناق بسيط، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (7:59) صباحاً؛ حيث عملت الفِرَق على إخراج المحتجزين وإخماد الحريق".

واختتم: "أصيبت الأم وابنها باختناق بسيط بسبب بالدخان، وجرى نقلهما للمستشفى للاطمئنان على صحتهما بواسطة فِرَق الهلال الأحمر، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة سبب الحادث".