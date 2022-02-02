ديوان المظالم: تأجيل الجلسات المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز 15 يومًا

سيكون بمعرفة المحاكم مباشرة.. دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس 22 فبراير، في جميع محاكم ديوان المظالم.

وتَضَمّن التوجيه أن يكون التأجيل من قِبَل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم، وألا تتجاوز مدة تأجيل الجلسة 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية.

يوم التأسيس ديوان المظالم

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02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 01:53 PM

سيكون بمعرفة المحاكم مباشرة.. دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم

ديوان المظالم: تأجيل الجلسات المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز 15 يومًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس 22 فبراير، في جميع محاكم ديوان المظالم.

وتَضَمّن التوجيه أن يكون التأجيل من قِبَل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم، وألا تتجاوز مدة تأجيل الجلسة 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية.

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