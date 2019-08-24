"البجالي" يحتفل بزواجه بمكة

احتفل عبدالهادي بن دعيج البجالي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، شقيق الزميل "عبدالرزاق البجالي" مراسل صحيفة "سبق" بمكة المكرمة، بزواجه، في حفل أقيم مساء أمس في إحدى القاعات بالعاصمة المقدسة، حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 04:19 PM

"البجالي" يحتفل بزواجه بمكة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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احتفل عبدالهادي بن دعيج البجالي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، شقيق الزميل "عبدالرزاق البجالي" مراسل صحيفة "سبق" بمكة المكرمة، بزواجه، في حفل أقيم مساء أمس في إحدى القاعات بالعاصمة المقدسة، حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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