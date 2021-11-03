تكليف "المغيري" مديراً لمستشفى عفيف العام

أكد عزمه على الارتقاء بالخدمات الصحية

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود بن فهد الشمري؛ قرارًا يقضي بتكليف فهم بن ماضي المغيري، مديراً لمستشفى عفيف العام.

وقدم "المغيري" شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقة، وثمّن توجيهات الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي وتقديم جميع ما يمكن تقديمه لرعاية المرضى والمراجعين.

وأكد عزمه على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.