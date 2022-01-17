خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.
وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.
وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.