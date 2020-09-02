تعاون بين "بيبسيكو" و"الاتحاد السعودي للرياضة للجميع" لتعزيز النشاط البدني بالسعودية

في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وشركة "بيبسيكو" اليوم توقيع شراكة، تهدف لجعل الرياضة متاحة بشكل أكبر، وتأمين جودة حياة أفضل وأكثر توازنًا للسكان من مختلف الأعمار والقدرات في السعودية.

وبموجب الشراكة الجديدة التي تمتد لعامين سيعمل الطرفان على دعم تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في زيادة نسبة ممارسي الأنشطة الرياضية والبدنية المشاركين في الرياضات الأسبوعية بنسبة 40 % بحلول عام 2030.

وتقوم تلك الشراكة على أربع ركائز أساسية، هي: التأييد، والترويج، والتمكين، والتفعيل. وتدعم بيبسيكو برنامج الأنشطة الرياضية للاتحاد من خلال حملة تسويق وتواصل متكاملة وفعّالة. وتتمحور هذه الرعاية حول مبادرة "حرك" الجديدة، التي جرى الكشف عنها اليوم، وتقودها بيبسيكو بالتعاون مع الاتحاد لتشجيع جميع المواطنين والمقيمين على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطًا، والمشاركة في الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد.

وتتميز "حرك" بهويتها الخاصة التي تقوم على مبادئ أساسية، هي: الشمولية والاستمرارية والعمل بإلهام، كما أنها نابعة بعمق من الثقافة المحلية.

وسيتعاون الطرفان للترويج لفعاليات اتحاد الرياضة للجميع الرئيسية، التي تشمل أيام النشاط العائلي، ودوري رابطة فِرق الأحياء، والفعاليات الرياضية الافتراضية مع توجّه المزيد من الناس الآن إلى ممارسة الرياضة في منازلهم. وبموجب هذه الشراكة ستقدم شركة بيبسيكو الدعم باعتبارها شريك المشروبات والأغذية ضمن بعض الفعاليات المختارة التي ينظمها الاتحاد، من خلال علاماتها الرائدة، مثل أكوافينا وشوفان كويكر.

ومن خلال علامة جاتوريد تسعى بيبسيكو إلى تمكين اللاعبين والمدربين الناشئين من بناء مهاراتهم الرياضية، بما يدعم تطورهم المستقبلي.

ومن خلال ركيزة "التفعيل" سوف تستفيد بيبسيكو من حضورها الواسع وقنواتها المختلفة للتوعية والتثقيف بموضوعات ذات صلة بالصحة واللياقة البدنية والاقتصاد الرياضي.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وشيماء بنت صالح الحصيني، المديرة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب تامر مسلم، نائب رئيس قسم الأغذية المدير العام لوحدة الأعمال في منطقة الخليج والمشرق في شركة بيبسيكو.

وفي هذا السياق قالت المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني: "تمثل هذه الشراكة نموذجًا رائعًا حول أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتشجيع المشاركة الواسعة في الرياضات والأنشطة الرياضية. هذه ليست مجرد خطوة واحدة، بل إنها قفزة نوعية في الاتجاه الصحيح نحو تهيئة الظروف لتبني عادات حياة أكثر صحة".

ومنذ دخولها المنطقة قبل 60 عامًا التزمت شركة بيبسيكو بازدهار السعودية؛ ما يجعلها السباقة والأمثل لتكون شريكًا لهذه المبادرة. وتواصل الشركة بذل الجهود لدعم مستهدفات الحكومة السعودية لتحسين الصحة العامة من خلال زيادة المشاركة في الفعاليات الرياضية الرسمية وغير الرسمية. كما يمتد التأثير الاجتماعي للشركة في السعودية؛ ليغطي قضايا أخرى، مثل تمكين المرأة، وتنمية الشباب، والزراعة المستدامة.. وغيرها.

وفي تعليق له، قال تامر مسلم، نائب رئيس قسم الأغذية المدير العام لوحدة الأعمال في منطقة الخليج والمشرق بشركة بيبسيكو: "تتطلع شركة بيبسيكو من خلال تعاونها مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومساعدة السعودية على تحقيق طموحاتها إلى أن تتصدر بعض الرياضات المختارة على المستويَيْن الإقليمي والعالمي".

وأضاف مسلم: "للنشاط البدني الكثير من المنافع، ونحن نأمل من خلال مبادرة (حرك) أن نصل إلى شريحة متنوعة من المواطنين والمقيمين، ودعم السعودية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في زيادة المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتحقيق فوائد طويلة الأجل للأجيال السعودية القادمة".

وتواصل بيبسيكو من خلال رؤية "الفوز الهادف" دعمها لأنماط حياة صحية أكثر توازنًا، فضلاً عن جهودها للحد من السكر والدهون المشبعة والملح في مجموعة منتجاتها.

وعلاوة على زيادة المشاركة الرياضية، تهدف الرؤية الجريئة للمملكة 2030 إلى مساهمة قطاع الرياضة بنسبة 0.8 % في الاقتصاد، والمساعدة في خلق بيئة توفر 50 رياضيًّا أولمبيًّا بحلول عام 2030.

وفي وقت سابق من هذا العام عززت شركة بيبسيكو التزامها تجاه السعودية من خلال التعهد بضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الخمس المقبلة.