صحة المدينة المنوّرة تُغلق 12 منشأة.. وتؤكّد: خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت خلال يناير الماضي 1860 جولة ميدانية.. و364 جولة على المستشفيات

نفّذت صحة المدينة المنوّرة خلال شهر يناير الماضي 1860 جولة ميدانية، وأصدرت 12 قراراً بإغلاق منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما نفّذت 364 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، خلال الأيام الخمسة الماضية شملت 63 زيارة للمستشفيات، و15 للمراكز الحكومية و81 للمجمعات الطبية، إضافة إلى 190 زيارة للصيدليات و15 للمختبرات.