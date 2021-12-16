نائب وزير "البلدية والإسكان" يُسلم مستفيدي "ديار الحسا" وحداتهم السكنية

اختتم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم جولته التفقدية في المنطقة الشرقية، بتسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع "ديار الحسا" لمستفيدي برنامج "سكني" ضمن المرحلة الأولى للمشروع الواقع بمحافظة الأحساء، وذلك بحضور أمين محافظة الأحساء المهندس عصام الملا، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.



ويأتي "ديار الحسا" امتداداً لنحو 35 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 22 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 17 ألف أرض سكنية ضمن 19 مخططاً، ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 تحقيقيًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويتميز مشروع "ديار الحسا" بموقعه الاستراتيجي الذي يحيطه عدد من المنشآت الحيوية، يأتي من أهمها مستشفى الملك فهد وجامعة الملك فيصل ومنتزه الملك عبدالله البيئي، ويبعد المشروع عن مطار الأحساء الإقليمي نحو 20 دقيقة، ويوفّر قرابة 2945 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة.



ويأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالًا لما تم تسليمه سابقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء، التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها تحت إشراف لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة، وتماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتمكين الطلب عبر القروض العقارية المدعومة، وتسهيل الإجراءات ضمن منصة "سكني" الإلكترونية.