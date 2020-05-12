سجناء بكاليفورنيا يحاولون إصابة أنفسهم بـ"كورونا".. تعرَّف على السبب

تم تصويرهم وهم يتشاركون أحد الأكواب ويستنشقون أقنعة وجه مستخدمة

حاولت مجموعة من السجناء في ولاية كاليفورنيا إصابة أنفسهم عمداً بفيروس كورونا، معتقدين أنه سيتم إطلاق سراحهم لو أصيبوا بالعدوى، بحسبما ذكرت السلطات أمس، الإثنين.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن السجناء في مؤسسة نورث كاونتي الإصلاحية تم تصويرهم وهم يتشاركون أحد الأكواب التي يمكن التخلص منها ويستنشقون أحد أقنعة الوجه المستخدمة من أجل الإصابة بالمرض، بحسبما قال مدير مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا.

وبحسب "سكاي نيوز" أشار فيلانويفا؛ إلى أنه بشكل ما كان هناك اعتقاد خاطئ بين السجناء أنه إذا كانت نتائج اختبارهم إيجابية، فإن هناك طريقة لإجبارنا على إطلاق سراح مزيد من السجناء من السجن، وهذا لن يحدث.

وأضاف، أنه في الجزء الذي تم تصوير الفيديو فيه بالمؤسسة الإصلاحية، أصيب 21 من السجناء بعدوى نتيجة سلوكهم، لكن أياً منهم لم ينجح في إصابة نفسه بكورونا.

وكان قد تم إطلاق سراح أكثر من 5 آلاف سجين في مقاطعة لوس أنجلوس، في إجراء استباقي لتجنب انتشار وباء كورونا.. ورغم ذلك، تم تسجيل 357 حالة إصابة بالفيروس بين السجناء في المقاطعة.

وكان مئات الآلاف من السجناء قد أطلق سراحهم في مختلف دول العالم لمنع تفشي وباء كورونا في السجون في ظل حالة التكدس وغياب قواعد وقائية مهم لتجنب انتشار المرض مثل التباعد الاجتماعي.

وفى الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي؛ منح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من تفشى فيروس كورونا، وأوضح أن ذلك تم في إطار العمل بـ"العقوبات البديلة" عن السجن؛ تبديل 106 آلاف حكم قضائي بالسجن إلى أحكام بديلة.