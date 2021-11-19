"البنتاغون": نطبّق مبدأ الردع مع إيران وخسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا

أكّد أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تطبيق مبدأ الردع مع إيران، وأن خسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا.

وقال "البنتاغون"، إن إيران تلجأ إلى تقنيات رخيصة في المواجهة بهدف التنصل من المسؤولية، وتابع "البنتاغون" القول: لا حل عسكرياً لمشكلة التهديدات الإيرانية وميليشياتها.

وأضاف، المنطقة تواجه مخاطر عابرة للحدود، بينها مسيّرات إيران، وتهديد الملاحة الدولي، ونعمل على إبقاء قواتنا في العراق وسوريا للمساعدة على محاربة "داعش".

وأكّد "البنتاغون"، أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة، وقال: سنحتفظ بعشرات الآلاف من الجنود في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط.