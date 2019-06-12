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قالت إن حلفاءها على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران لنشاطاتها

الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".



وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

