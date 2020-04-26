"كورونا" يتراجع في بريطانيا.. ومعدل الإصابات يؤكد اتجاه النزول

"بويس" أكد فاعلية التباعد الاجتماعي في تخفيض العدوى

ذكر المدير الطبي لهيئة الصحة الوطنية في إنجلترا ستيفن بويس، اليوم (الأحد)، أن بريطانيا تشهد الآن اتجاهاً نزولياً أكيداً لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

ونسبت "رويترز" إلى "بويس" قوله في مؤتمر صحفي: "لدينا الآن اتجاه أكيد جداً من تراجع عدد الناس بالمستشفيات. الأمر ملحوظ بأكبر درجة في لندن لكن يمكنك رؤية ذلك أيضاً في ميدلاندز وبداياته في مناطق أخرى بالمملكة المتحدة".

وأشار إلى أن هذا التراجع يبين أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي يُثبت فعاليته، وأنه يخفض انتقال العدوى وانتشار الفيروس.