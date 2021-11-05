المحرق يُتوَّج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021

تُوِّج نادي المحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بعدما تغلب على ناساف الأوزبكي 3-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الجمعة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المحرق.



وسجَّل محمود المرضي (2) والبديل حسين جميل (74) وفلافيو تشيفرسون (80) أهداف الفوز لصالح نادي المحرق.



وحصد المحرق اللقب الثاني في تاريخه؛ إذ كان قد فاز باللقب في المرة الأولى عام 2008.