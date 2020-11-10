واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران

أحدث تحرك لـ"ترامب" للضغط على طهران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) عقوبات جديدة على إيران، في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران، وفقاً لـ"رويترز".