الرئيس البرازيلي يصل الرياض.. وفيصل بن بندر على رأس مستقبليه

في زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"

وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة، وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقبال الرئيس بولسونارو بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.

وقد أُجريت للرئيس البرازيلي مراسم استقبال رسمية؛ إذ عُزف السلامان الوطنيان للبلدَيْن.

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم: وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.



