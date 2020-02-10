فقد سيطرة وصخرة .. شاهد إصابة 5 معلمات وسائقهن في انقلاب مركبة بالليث

حادث باشره المرور والأمن و3 فرق إسعافية والحالات تحت الفحص بالمستشفى

تعرَّضت ٥ معلمات لحادث انقلاب في أثناء توجّههن، فجر اليوم الإثنين، إلى مدرستهن "سوق جدم"- ٧٥ كلم شرق الليث، ونتج عن ذلك إصابتهن بإصابات خفيفة، إضافة إلى قائد المركبة التي تقلهن.

وكانت المعلمات وعددهن (5 معلمات) قد تعرَّضن لحادث انقلاب على مسافة أمتار قليلة من مدرستهن بعد أن فقد قائد المركبة السيطرة عليها عند أحد المنعطفات؛ ما تسبّب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها؛ حيث أُصيب السائق وعدد من المعلمات بإصابات خفيفة.

وباشر الحادث مرور الليث، ودورية أمنية تابعة لمخفر شرطة مركز غميقة، وثلاث فرق إسعافية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام؛ حيث لا يزال جميع المعلمات والسائق حتى الآن بالمستشفى تحت الفحص والتقييم.