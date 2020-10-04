تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفاً والوفيات 321 شخصاً

سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.