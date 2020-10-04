تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفاً والوفيات 321 شخصاً

سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 05:15 PM

إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفاً والوفيات 321 شخصاً

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.

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فيروس كورونا الجديد

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