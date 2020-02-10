"هدف": 330 ألف من الطلاب والباحثين عن عمل استفادوا من "سبل" في يناير

المنصة تسعى لتثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة نحو 330 ألف طالب وطالبة وباحث وباحثة عن عمل من اختبارات القياس والميول المهنية عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني "سبل" https://subol.sa، الرامية إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأسهمت الشراكة مع عدد من الجامعات في مختلف المناطق، والمدارس، واتفاقيات التعاون مع جهات حكومية وأخرى خاصة، ومقياس الميول المتوفر في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، في زيادة أعداد المستفيدين من المنصة، التي شهدت منذ مطلع العام الجاري تطوراً تفاعلياً يساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

وتهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، كما تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية، والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.