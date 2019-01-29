بحضور اليونسكو.. "آل الشيخ" يدشن ملتقى التعليم المستمر الاثنين المقبل

تنظمه إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع جامعة الملك سعود

يفتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الاثنين المقبل الرابع من فبراير ملتقى التعليم المستمر الأول والمعرض المصاحب له الذي تقام فعالياته على مسرح وزارة التعليم على مدى يومين، بمشاركة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وأربع جامعات "جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الطائف، وجامعة تبوك"، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية وإدارات التعليم في المملكة.

ويأتي هذا الملتقى الذي يستهدف حضور أكثر من ألف مستفيد ومستفيدة في إطار مبادرة الإدارة العامة للتعليم المستمر لتحسين مستوى أدائها من خلال استعراض الواقع واستشراف المستقبل في جو عمل تفاعلي نشط، تقدم فيه التجارب وتتبادل فيه الأفكار والطموحات، ويدور النقاش المثمر البناء، ضمن ما سيقدم من أوراق وورش عمل، ليفتح آفاقاً من النمو المهني والتطوير والتجديد والحيوية والمعرفة وفق المتغيرات والمستجدات.

ويستهدف الملتقى الذي تنظمه إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع جامعة الملك سعود، العاملين والعاملات في مجال التعليم المستمر والمهتمين به، وذلك بهدف إبراز جهود المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في محاربة الأمية والقضاء عليها خلال السنوات الماضية، والتعرف على أفضل الممارسات المحلية والعربية والدولية في مجال التعليم المستمر.

كما يستهدف الملتقى إيضاح دور التعليم في زيادة فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، ونشر ثقافة التعليم المستمر باعتباره رافداً مهماً لتحسين جودة التعليم والحياة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم مشاريع وبرامج التعليم المستمر، وإبراز دور الإعلام والتقنيات الحديثة في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجه مدارس التعليم المستمر واقتراح الإجراءات المناسبة لعلاجها وتحسين مخرجات التعليم الأساسية، إضافةً إلى التعريف بدور مشروع العقد العربي لمحو الأمية في المسارعة بالقضاء على الأمية ومنع ظهورها.

وتضم جلسات الملتقى أكثر من 12 ورقة عمل يقدمها عدد من الأكاديميين والمختصين والمختصات، إضافة لعقد 4 ورش تخصصية وحلقتي نقاش، كما يقام على هامش الملتقى برنامج تدريبي ومعرض مصاحب يضم أكثر من 15 جناحاً.