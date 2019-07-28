"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".

وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.

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28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 09:19 PM

"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".

وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.

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