"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".
وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.
أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".
وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.