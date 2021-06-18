الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 598,301.
أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 598,301.