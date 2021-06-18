الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏