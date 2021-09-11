بالصور.. "أمير مكة" يرعى الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن ويتوج الفائزين

بحضور عدد من الأمراء والشيوخ والمسؤولين والضيوف

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة - ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن - وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن، وبحضور عدد من الأمراء والشيوخ والمسؤولين ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وشهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط رموز لفئة الحيل والزمول، بمشاركة 93 مطية وامتدت مسافة كل شوط إلى ستة كيلومترات، حيث توج القعود "مبلش" لحمد بن جارالله البريدي، والقعود "مشوش" لهجن العاصفة برموز الزمول، فيما حققت البكرة "الزبارة" لهجن السيلية، والبكرة "جوف" لشعار الأمير تركي بن محمد بن فهد، الانتصار في الشوطين الثالث والرابع والمخصصين لرموز الحيل.

وفي نهاية أشواط الرموز الأربعة، وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، توج الفيصل الفائزين في أشواط الرموز التي أقيمت خلال المرحلة النهائية للمهرجان وعددها 20 شوطًا، بالإضافة إلى أشواط الرموز التي أقيمت اليوم، فيما كانت نتائج المطايا الفائزة بأشواط الرموز خلال المرحلة النهائية، هي: "لواحظ" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، "نياف" للأمير تركي بن محمد بن فهد، "يقين" لسليمان سلامة الجهني، "داؤود Daoud" لهجن سعودي برونكس للمالك الأمريكي قاسم أبو ناصر، "التماس" لهجن الطايلات، "جبل دخان" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "كفا" لسليمان عبدالله بن سليم، "لوسيل" لهجن السيلية، "بروق" لهجن الشحانية، "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد، "مخيفة" لعامر بن راشد المري، "مصفوط" لعبدالعزيز بن حمد المري، "سنجار" للأمير تركي بن محمد بن فهد، "الضعاين" لهجن الشحانية، "بشاير" لعلي بن جميل الوهيبي، و "نسناس" لمالكه أحمد بن مطر الخيلي.

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان، تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان، حيث شاركت 14,843مطية في منافسات المهرجان، بينها 7870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6973 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.