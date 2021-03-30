افتراضيًا ولمدة يومين.. "عسيري" يفتتح مؤتمر سيدات في علم البيانات

ضمن مبادرات جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام

برعاية رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، وبالتعاون مع جامعة ستانفورد، انطلقت اليوم ٣٠ من شهر مارس الحالي فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسيدات في علم البيانات افتراضياً والذي يستمر لمدة يومين.

ويعد المؤتمر أحد مبادرات جامعة الطائف في "ملتقى مكة الثقافي" والذي يأتي هذا العام بعنوان "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي، ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثات، الأكاديميات، والمهتمات بعلم البيانات وتطبيقاته في جميع المجالات ذات الصلة بالبيانات مثل الطب، المدن الذكية، الهندسة، الفيزياء، العلوم الإنسانية وغيرها.

ويقدم المؤتمر ورش عمل وجلسات افتراضية مصاحبة لتقديم الأوراق العلمية المقبولة لنشرها في منفذ نشر ‏IEEExplore.

وتم قبول ٦٣ ورقة علمية من عدة دول حول العالم: فنلندا، بريطانيا، الصين، كندا، باكستان، الجزائر، تونس، وغيرها،

ويهدف المؤتمر إلى نشر آخر ما توصلت له الأبحاث العلمية في مجال علم البيانات ودعم التحول الرقمي وأهميته متوافقاً مع رؤية ٢٠٣٠.

ويشجع المؤتمر فئة السيدات، حيث إن الحضور والمشاركة مفتوحة للجنسين وعرض الأوراق العلمية أثناء المؤتمر فقط مخصص للسيدات.

الجدير بالذكر أن جامعة الطائف ممثلة في وكالة الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع قدمت هذا العام ٤ مبادرات رقمية وبشكل افتراضي، ضمن مشاركتها السنوية في مشروع كيف نكون قدوة.