سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي الحالات في البلاد 34884 مصابًا

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأحد إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.

ووفق رويترز ذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

وكانت سنغافورة سجلت يوم السبت 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 02:28 PM

بلغ إجمالي الحالات في البلاد 34884 مصابًا

سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأحد إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.

ووفق رويترز ذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

وكانت سنغافورة سجلت يوم السبت 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

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