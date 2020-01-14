نزلاء "سجون الباحة" يؤدون مناسك العمرة بمشاركة ذويهم

لتعزيز العلاقات الإيجابية بين السجين وعائلته

نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة حملة للعمرة لعدد من النزلاء المستفيدين من برنامج (ثقة) وذلك لتمكينهم من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة والتمتع بالإقامة لمدة 24 ساعة في مكة المكرمة بمشاركة ذوي النزلاء وأقاربهم هذه الرحلة.

وتهدف الحملة لتمكين النزلاء من أداء مناسك العمرة ودمجهم في المجتمع وتعزيز العلاقات الإيجابية بين السجين وعائلته.

فيما هيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان.

يشار إلى أن هذه الحملة خصصت للمستفيدين من (ثقة) أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة في المديرية العامة للسجون الهادفة إلى إعادة الثقة للنزلاء وتهيئتهم للعودة للمجتمع أعضاء نافعين.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً للشراكة التي أبرمتها المديرية العامة للسجون مع وزارة الحج والعمرة.