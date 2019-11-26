"المسند" عن طقس الثلاثاء: مستقر بوجه عام في معظم المناطق

قال: عدا المرتفعات الجنوبية الغربية فقد تهطل أمطار متفرقة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار عام تشهدها معظم مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأجواء اليوم مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، فقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.. ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.