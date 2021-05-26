"بلينكن": نعمل مع مصر للسماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في سلام وأمن

وصف القاهرة بـ"الشريك الحقيقي والفعال في التعامل مع العنف"

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كلمة خلال زيارة إلى القاهرة، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ومصر تعملان معاً من أجل السماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في سلام وأمن.

ووصف "بلينكن" مصر خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة، بأنها "شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين"، وفقاً لـ"رويترز".

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 07:33 PM

وصف القاهرة بـ"الشريك الحقيقي والفعال في التعامل مع العنف"

"بلينكن": نعمل مع مصر للسماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في سلام وأمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كلمة خلال زيارة إلى القاهرة، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ومصر تعملان معاً من أجل السماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في سلام وأمن.

ووصف "بلينكن" مصر خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة، بأنها "شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين"، وفقاً لـ"رويترز".

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