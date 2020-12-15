‏"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏