‏"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏

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15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442 10:59 AM

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات

‏"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏

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