"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية على السلم العام

التقديم عليها يبدأ الأحد المقبل إلكترونياً .. ويستمر ٤ أيام

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ داعية الراغبين إلى التقديم عليها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ، ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية: https://www.moia.gov.sa

وزارة الشؤون الإسلامية وظائف

11

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 01:39 PM

التقديم عليها يبدأ الأحد المقبل إلكترونياً .. ويستمر ٤ أيام

"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية على السلم العام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 647

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ داعية الراغبين إلى التقديم عليها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ، ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية: https://www.moia.gov.sa

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الشؤون الإسلامية وظائف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019