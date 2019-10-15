"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية على السلم العام

التقديم عليها يبدأ الأحد المقبل إلكترونياً .. ويستمر ٤ أيام

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ داعية الراغبين إلى التقديم عليها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ، ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية: https://www.moia.gov.sa