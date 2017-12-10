لطمات على وجه "ترامب" يتلقاها نائبه.. هذا ما فعله شيخ الأزهر وبابا الأقباط و"عباس"

دائرة عدم الترحيب بـ"بنس" تتسع احتجاجاً على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

اتسعت دائرة عدم الترحيب بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي يزور المنطقة في النصف الثاني من ديسمبر الجاري؛ احتجاجاً على قرار الرئيس "ترامب" باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي، حسب ما أفاد مستشاره؛ حيث قال مجدي الخالدي لوكالة الأنباء الفرنسية: "لن يكون هناك اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي في فلسطين" ، مضيفاً: "الولايات المتحدة الأمريكية تخطت الخطوط الحمر بقرارها المتعلق بالقدس".

من جانبه، حذر البيت الأبيض الفلسطينيين من أن إلغاء لقاء "عباس" و"بنس"، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "نتائج معاكسة"، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "بنس لا يزال يعتزم لقاء عباس كما هو مقرر".

واعترف "ترامب" بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، الأربعاء، في خطوة قال إنها تأخرت كثيراً، ولاقت غضباً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات ومسيرات دامية قتل فيها اثنان، وأصيب نحو ألف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما قُتل اثنان آخران في قصف صاروخي على قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن بابا الأقباط في مصر تواضروس الثاني، أمس السبت، أنه لن يلتقي "بنس" في القاهرة؛ احتجاجاً على قرار واشنطن حيال القدس.

ووفق "سكاي نيوز" كان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد أعلن، الجمعة الماضية، رفضه طلب "بنس" مقابلته عندما يزور مصر، معرباً عن تأييده لـ"انتفاضة فلسطينية جديدة".

وقال الأزهر في بيان إن "السفارة الأمريكية بالقاهرة تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع؛ لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع فضيلة الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف، خلال زيارته للمنطقة، ووافق فضيلة الإمام الأكبر في حينها على ذلك".

وأضاف: "إلا أنه بعد القرار الأمريكي المجحف والظالم بشأن مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكداً أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ، ويسلبون حقوق الشعوب، ويعتدون على مقدساتهم".