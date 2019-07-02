"مهند شار" يحتفل بزواجه

احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض.

شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.



"سبق" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.