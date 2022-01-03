"الداخلية العرب" تدين سطو مليشيا الحوثي على سفينة الشحن "روابي"

قالت: يمثل جريمة حرب وتهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس، إنها إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي يمثل جريمة حرب وتهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، فإنها تؤكد أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه المليشيا، التي تقدم يومًا بعد يوم أدلة ساطعة على سلوكها العدواني ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد والتجارة الدولية.