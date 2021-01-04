على القنوات الرياضية.. "هنا الصياهد" لتأصيل تاريخ الإبل في السعودية والمنطقة العربية

بمشاركة عدد من نجوم الشعر والفن

تزامنًا مع فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة التي انطلقت خلال شهر ديسمبر الماضي ٢٠٢٠ تحت إشراف نادي الإبل، وذلك لتأصيل تاريخ الإبل في السعودية والمنطقة العربية؛ انطلق برنامج "في الصياهد" من إعداد وتقديم المذيعة خديجة الوعل في أولى تجاربها في تقديم البرامج التلفزيونية.

وقد عرض البرنامج على شاشة القنوات الرياضية السعودية وحساب قناة نادي الإبل في "يوتيوب"، بمشاركة عدد من النجوم الشباب في الفن والشعر كالفنانة زارا البلوشي، والشيف ضحى العطيشان، والشاعر فيصل اليامي، واللاعبة سجى كمال، والفنان خالد الزيلعي، والممثلة والمذيعة مروة محمد، والخبير التقني عبدالله السبع، تم من خلالها التعرف على علاقتهم بالإبل وما يملكونه من معلومات عن الصحراء والحديث عن ما قدموه من إبداعات في مجالاتهم العملية.