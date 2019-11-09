القيادة تهنئ رئيس بوتسوانا بفوز الحزب الديمقراطي

تمنت له النجاح وللشعب الصديق مزيداً من التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس موكغوييتسي أريك ماسيسي؛ رئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.